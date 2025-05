Si fa con una catena nei cruciverba: la soluzione è Montaggio

MONTAGGIO

Curiosità e Significato di "Montaggio"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Montaggio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Montaggio.

La parola montaggio si riferisce al processo di assemblaggio e organizzazione di vari elementi per creare un tutto coerente. Può applicarsi in diversi contesti, come nel cinema, dove si montano scene per creare un film, o in ambito industriale, dove si assemblano componenti per formare un prodotto finito. L’idea di catena richiama il collegamento tra questi elementi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Contiene i pezzi del modellino da costruireSi fa anche con le capsuleChi la conosce sa come si faSi fa a un botteghino

Come si scrive la soluzione: Montaggio

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

