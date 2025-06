Un arte marziale asiatica nei cruciverba: la soluzione è Kung Fu

KUNG FU

Curiosità e Significato di "Kung Fu"

Perché la soluzione è Kung Fu? Il Kung Fu è un'antica arte marziale cinese che combina tecniche di combattimento, disciplina fisica e filosofia. Non si tratta solo di apprendere mosse e colpi, ma anche di sviluppare autocontrollo, rispetto e armonia tra mente e corpo. Questa pratica millenaria è spesso associata a valori come la perseveranza e la dedizione, rendendola un percorso di crescita personale oltre che una semplice forma di difesa.

