È appesa alla catenina
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'È appesa alla catenina' è 'Medaglietta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MEDAGLIETTA
Perché la soluzione è Medaglietta? Una medaglietta è un piccolo ornamento che si indossa al collo, di solito pendendo da una catenina. Questa piccola decorazione può essere realizzata in vari materiali come metallo, plastica o legno e spesso porta incisioni o simboli significativi. La medaglietta può rappresentare un ricordo, un affetto speciale o un simbolo di identità. Spesso è utilizzata come portafortuna o come segno di appartenenza, arricchendo l’aspetto personale di chi la indossa.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È appesa alla catenina". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
È appesa alla catenina nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Medaglietta
In presenza della definizione "È appesa alla catenina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È appesa alla catenina" conferma che la soluzione 'Medaglietta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Medaglietta
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È appesa alla catenina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Medaglietta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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