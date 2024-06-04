È appesa alla catenina

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'È appesa alla catenina' è 'Medaglietta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEDAGLIETTA

Perché la soluzione è Medaglietta? Una medaglietta è un piccolo ornamento che si indossa al collo, di solito pendendo da una catenina. Questa piccola decorazione può essere realizzata in vari materiali come metallo, plastica o legno e spesso porta incisioni o simboli significativi. La medaglietta può rappresentare un ricordo, un affetto speciale o un simbolo di identità. Spesso è utilizzata come portafortuna o come segno di appartenenza, arricchendo l’aspetto personale di chi la indossa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È appesa alla catenina". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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È appesa alla catenina nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Medaglietta

In presenza della definizione "È appesa alla catenina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È appesa alla catenina" conferma che la soluzione 'Medaglietta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Medaglietta

M Milano E Empoli D Domodossola A Ancona G Genova L Livorno I Imola E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È appesa alla catenina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Medaglietta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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