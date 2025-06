S affaccia alla mente nei cruciverba: la soluzione è Idea

IDEA

Curiosità e Significato di "Idea"

Approfondisci la parola di 4 lettere Idea: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Idea? Un'idea è un pensiero o un'intuizione che nasce nella mente, spesso come scintilla di creatività o ispirazione. È il primo passo verso una soluzione, un progetto o una scoperta. Quando qualcosa s affaccia alla mente, significa che sta emergendo come un'idea, pronta a essere sviluppata e trasformata in realtà. È il germe di ogni grande invenzione o invenzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Concezione della menteA volte non si riesce a togliersela dalla testaPuò nascere luminosaLanciò Mi ritorni in menteSono malati di menteNasce nella mente

Come si scrive la soluzione Idea

Se ti sei imbattuto nella definizione "S affaccia alla mente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I T I M T A Mostra soluzione



