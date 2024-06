Zuppiere di maiolica

: . La terrina è un contenitore usato in cucina. Il suo nome viene dal latino terrineus (fatto di terra), derivante dal materiale che la costituisce, la terracotta o il gres, e definisce due categorie di oggetti differenti sia per uso che per forma: la terrina intesa come grossa ciotola, in cui si impastano ingredienti o si condisce l'insalata, e la terrina da forno.

Italiano: Sostantivo: terrina f sing (pl.: terrine) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ter | rì | na. Pronuncia: IPA: /ter'rina/ . Etimologia / Derivazione: dal latino popolare terrina, che deriva da terra cioè "terra" . Sinonimi: (regionale) zuppiera, insalatiera.