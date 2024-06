La zona oltre confine in cui ci capiscono benissimo

: Essa comprende il Canton Ticino e il cosiddetto Grigioni italiano, costituito dalle valli subalpine del Cantone dei Grigioni, gli unici cantoni svizzeri nei quali l'italiano è lingua ufficiale. La Svizzera italiana (in tedesco italienische Schweiz; in francese Suisse italienne; in romancio Svizra italiana) è l'insieme delle regioni della Svizzera in cui è prevalente l'uso della lingua italiana, in diglossia con le varianti locali della lingua lombarda.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: svizzera f sing (pl.: svizzere) . femminile di svizzero. Sostantivo: svizzera . (gastronomia) hamburger. Sostantivo, forma flessa: svizzera ( approfondimento) f sing . femminile di svizzero. Sillabazione: svìz | ze | ra. Pronuncia: IPA: /'zvittsera/ . Etimologia / Derivazione: vedi svizzero .