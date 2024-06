La zona delle Marche con Camerino e Porto Recanati

: C. D. Fondata il 21 dicembre 1922 con la denominazione Unione Calcistica Maceratese, a seguito della fusione di varie preesistenti società calcistiche cittadine è per tradizione sportiva la quarta società calcistica marchigiana, dopo l'Ascoli, l'Ancona e la Sambenedettese: il risultato più prestigioso della propria storia è costituito dalla partecipazione al campionato di Serie B 1940-1941. Milita in Eccellenza, la quinta divisione del campionato italiano. L'A. Società Sportiva Maceratese 1922, meglio nota come Maceratese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Macerata.

Italiano: Aggettivo: maceratese m e f sing . di o pertinente a Macerata o ai suoi abitanti. Sostantivo: maceratese m e f sing (pl.: maceratesi) . nato o abitante di Macerata. Sillabazione: ma | ce | ra | té | se. Pronuncia: IPA: /matera'tese/, /matera'teze/ . Etimologia / Derivazione: da Macerata . Iperonimi: europeo, italiano, marchigiano.