Si fa a voce o per iscritto

: Domanda (o interrogazione) – espressione linguistica di una richiesta di informazioni, contrapposta all'asserzione e all'esortazione Domanda – azione di un soggetto nel processo civile per ottenere la tutela giurisdizionale Domanda – beni o servizi richiesti dai consumatori e dal mercato economico .

Italiano: Sostantivo: domanda ( citazioni) f sing (pl.: domande) . interrogazione ad una o più persone per avere una risposta quello non sa fare domande mentre quell'altro ne approfitta crudelmente. quasi tutti vogliono porre almeno una domanda importante.. (informatica) icona contrassegnata dal simbolo che serve per risolvere alcuni problemi al computer. (economia) (commercio) richiesta di un prodotto.