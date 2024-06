Le vittime dei furbacchioni

: Ha servito praticamente in tutte le posizioni in Parlamento, essendo anche leader della Camera, parlamentare semplice e leader dell'opposizione. Gonzi è stato inoltre presidente del Parlamento dal 1988 al 1996 e Ministro delle politiche sociali dal 1998 al 2004, nonché Vice Primo Ministro dal 1999 al 2004. Lawrence Gonzi (Pietà, 1º luglio 1954) è un politico maltese Primo ministro di Malta per il Partito Nazionalista dal 23 marzo 2004 all'11 marzo 2013.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: gonzi m pl . plurale di gonzo. Sillabazione: gón | zi. Etimologia / Derivazione: vedi gonzo . Sinonimi: stupidi, sciocchi, sempliciotti, stolti, scemi, fessi, imbranati, ingenui, babbei, balordi, creduloni, baggiani, tonti, tardi. fessacchiotti. (popolare) teste di rapa, grulli, minchioni. (senso figurato) polli. Contrari: furbi, furbacchioni. (senso figurato) (familiare) dritti.