La Soluzione ♚ Videogioco di grande successo con i dolcetti La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CANDY CRUSH . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CANDYCRUSH

Significato della soluzione per Videogioco di grande successo con i dolcetti: Candy Crush Saga è un videogioco per smartphone e Facebook. È stata l'applicazione più scaricata dall'App Store del 2013. com e con essa l'applicazione Candy Crush Saga è stata acquistata dalla Activision Blizzard per 5,9 miliardi di dollari. Nel marzo 2013 ha superato FarmVille come gioco più popolare di Facebook, con una media di 45,6 milioni di utenti al mese. Nel novembre 2015 la King. Sviluppato dalla King, è una variante del gioco Candy Crush, realizzato per browser.

