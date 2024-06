La vampa della passione

: . Ardore (Ardùri in calabrese, Ardor, d in greco bizantino) è un comune italiano di 4 785 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria, sulla costa jonica.

Italiano: Sostantivo: ardore m sing(pl.: ardori) . calore intenso sprigionato dal sole, dal fuoco o da materia incandescente o in fiamme. intensità di affetti o di passioni. Sillabazione: ar | dó | re. Pronuncia: IPA: /ar'dore/ . Etimologia / Derivazione: dal latino ardor , derivazione di ardeo cioè "ardere" . Sinonimi: (di un sentimento) calore, calorosità, eccitazione, ebbrezza. (senso figurato) (nell’operare, nell’agire) veemenza, slancio.