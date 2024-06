La valle di Ortisei

: È il secondo comune più popoloso della val Gardena. Selva di Val Gardena (Sëlva in ladino, ; Wolkenstein in Gröden in tedesco) è un comune italiano di 2 598 abitanti della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige. . Rinomata località di villeggiatura estiva e invernale, fa parte del comprensorio sciistico dolomitico "Sellaronda" nel più ampio comprensorio sciistico Dolomiti Superski.

Italiano: Sostantivo: gardenia ( approfondimento) f sing (pl.: gardenie) . (botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: gar | dè | nia. Pronuncia: IPA: /gar'dnja/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino scientifico Gardenia . Varianti: (popolare) cardenia.