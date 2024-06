Vaduz è la sua capitale

: Rappresenta uno dei paesi più piccoli al mondo. Il principato è di lingua tedesca, lingua parlata in diglossia con il tedesco alemanno. Il Liechtenstein (pronuncia tedesca: ['lçtntan]), ufficialmente Principato del Liechtenstein (in tedesco Fürstentum Liechtenstein; in tedesco alemanno Förschtatum Liachtaschta), è uno Stato dell'Europa centrale racchiuso tra Svizzera e Austria e senza sbocchi sul mare.

Italiano: Nome proprio: Liechtenstein ( approfondimento) m . (toponimo) (geografia) nazione dell'Europa centrale, racchiusa tra la Svizzera (cantoni San Gallo e Grigioni) ad ovest e l'Austria (Land Vorarlberg) a est. Etimologia / Derivazione: Dal tedesco Liechtenstein, dopo il nome della dinastia regnante, cui il nome deriva dal castello di Liechtenstein, che significa "pietra brillante", da liecht, una variante obsoleta di licht (“light, bright”), + Stein (“stone”).