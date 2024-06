Li usano i capistazione

: Poiché può produrre un'unica nota, non viene in genere considerato uno strumento musicale, bensì uno strumento di segnalazione acustica. Il suono di un fischietto, acuto e potente, può infatti essere udito a notevoli distanze e anche in condizioni di forte rumore di sottofondo. Il fischietto è un semplice strumento a fiato che produce un fischio acuto (o un sibilo) attraverso la compressione di un flusso d'aria.

Italiano: Voce verbale: fischietti . seconda persona singolare dell'indicativo presente di fischiettare. prima persona singolare del congiuntivo presente di fischiettare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di fischiettare. terza persona singolare del congiuntivo presente di fischiettare. terza persona singolare dell'imperativo di fischiettare. Etimologia / Derivazione: vedi fischiettare .