Uno Zio ricchissimo

: Paperon de' Paperoni (Scrooge McDuck), noto anche come Paperone o zio Paperone (Uncle Scrooge), è un personaggio dei fumetti e dei cartoni animati della Disney, ideato da Carl Barks nel 1947. È apparso come protagonista o comprimario in migliaia di storie a fumetti realizzate in vari paesi del mondo e in decine di cartoni animati (come la serie Duck Tales). La rivista Forbes lo pone nelle sue periodiche classifiche tra i personaggi di fantasia più ricchi del mondo, attribuendogli un patrimonio che tocca i 44 miliardi di dollari fino ad arrivare a 65 miliardi nel 2020, mentre nel primo capitolo della Saga di Paperon de' Paperoni (L'ultimo del Clan de' Paperoni) il narratore afferma: "Paperon de' Paperoni è il papero più ricco del mondo! Egli ama il suo denaro! Ogni singola monetina dei suoi 5 multiplusilioni, 9 impossibilioni, 7 fantisticatrilioni di dollari e 16 cent!".

Italiano: Nome proprio: Paperone ( approfondimento) m . personaggio dei fumetti di W. Disney. Sillabazione: Pa | pe | rò | ne. Pronuncia: IPA: /pape'rone/ .