Uno sfogo giovanile

: Con acne normalmente si intende l'acne volgare; una malattia cronica della pelle a evoluzione benigna, caratterizzata da un processo infiammatorio del follicolo pilifero e della ghiandola sebacea annessa, chiamata in linguaggio comune "brufolo" o "foruncolo". Ci sono varie tesi sull'origine del termine acne; per la più accreditata sarebbe dovuto a un'errata trascrizione del termine acme, infiorescenza, che si ritrova per la prima volta negli scritti del medico greco Aezio di Amida come µ (akm). Le parti più colpite sono viso, spalle, dorso e regione pettorale del torace.

Italiano: Sostantivo: acne ( approfondimento) f sing (pl.: acni) . (medicina) malattia della pelle caratterizzata da un processo infiammatorio del follicolo pilifero e della ghiandola sebacea annessa. Sillabazione: àc | ne. Pronuncia: IPA: /'akne/ . Etimologia / Derivazione: storpiatura dal greco antico µ . Sinonimi: brufolo. Parole derivate: antiacne, acneico. Parole derivate: acneico, cloracne.