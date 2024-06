Uno schiaffo che gonfia la faccia

: A seconda del contesto e del periodo storico lo schiaffo può assumere quindi diversi valori o accezioni, sia in ambito pubblico che interpersonale. La parola indica in senso lato una sorta di umiliazione, di qui alcuni modi di dire come «schiaffo morale». All'interno di un determinato rito, uno schiaffo dato anche soltanto a parole può equivalere ad un'azione, più o meno aggressiva, dal significato ben preciso. Lo schiaffo (o sberla, oppure ceffone) è un colpo inferto al volto usando il palmo della mano aperto.

Italiano: Sostantivo: ceffone m sing (pl.: ceffoni) . sberla, schiaffo, con un'accezione popolare che acclude una certa violenza, anche nel senso di una reazione a un comportamento sbagliato di qualcuno se ci provi, ti tiro un ceffone!. adesso ti becchi un ceffone!. si è buscato un sonoro ceffone!.. Sillabazione: cef | fó| ne. Pronuncia: IPA: /tef'fone/ . Etimologia / Derivazione: deriva da ceffo .