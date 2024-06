Una volgare copia

: La parola può avere sia valenza positiva, se il modello è preso solo come punto di partenza e stimolo, che negativa, quando la riproduzione è solo una sterile e pedissequa copia dell'esempio esistente. L'imitazione (dalla parola latina imitatio -onis , che discende a sua volta dal verbo imitari - imitare) è un'attività di produzione o un comportamento non originale, basati su un modello preesistente che si ritiene valido e che si cerca di eguagliare intenzionalmente o casualmente.

Italiano: Sostantivo: imitazione ( approfondimento) f sing (pl.: imitazioni) . azione derivante dall'atto di imitare. Assume un significato positivo nel momento in cui la si intenda come copia fedele all'originale e quindi intrisa degli stessi valori di quest'ultima; negativo quando invece vuole essere un falso spacciato per vero, ovvero una copia dell'originale che non si dichiara come copia, ma come originale.