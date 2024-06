Una visitatissima località

: Pompei (in latino Pompeii) è un'antica città, corrispondente all'attuale Pompei, la cui storia ha origine dal IX secolo a. La sua riscoperta e i relativi scavi, iniziati nel 1748, hanno riportato alla luce un sito archeologico che nel 1997 è entrato a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, e che è il secondo monumento italiano per visite dopo il sistema museale del Colosseo, Foro Romano e Palatino. per terminare nel 79, quando, a seguito dell'eruzione del Vesuvio, viene ricoperta sotto una coltre di ceneri e lapilli alta circa sei metri. C.

Italiano: Nome proprio: Pompeo ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Pompeo.