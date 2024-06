Una vestaglietta da spiaggia

: . il pareo e un tipo di copricostume simile a una gonna che serve per coprire il costume da bagno nei luoghi pubblici dove stare in costume da bagno non è consentito.

Italiano: Sostantivo: pareo m inv . (abbigliamento) indumento tahitiano, consistente in un rettangolo di cotone stampato a vistosi motivi, da avvolgere intorno al corpo. Sillabazione: pa | rè | o. Etimologia / Derivazione: dal francese paréo, termine di origine tahitiana (1936) . Sinonimi: copricostume.