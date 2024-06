Una particella dello scibile

: . Il concetto (o nozione, intesa come cognizione fondamentale) indica - in senso lato - un'idea astratta e generale che viene espressa in maniera definita con un procedimento che raccoglie e aggrega ("concetto" dal latino concipere = cum-capere, comprehendere) aspetti sensibili particolari che una molteplicità di oggetti hanno in comune.

Italiano: Sostantivo: nozione m sing . (filosofia) elemento di conoscenza generica di un determinato argomento. Sillabazione: no | zió | ne. Pronuncia: IPA: /not'tsjone/ . Etimologia / Derivazione: dal latino notio che deriva da noscere cioè "conoscere" . Sinonimi: cognizione, conoscenza, percezione, competenza, concezione, consapevolezza. (filosofia) idea, principio, concetto. informazione, notizia.