Significato della soluzione per Una parte della messa di requiem: Il metro è trocaico. Sono in molti a ritenerla una composizione poetica medievale tra le più riuscite. Dies irae, cioè «il giorno dell'ira [divina]», è una celebre sequenza in lingua latina attribuita a Tommaso da Celano. C'è un salto di stile rispetto al latino classico: il ritmo è accentuativo e non quantitativo, e i versi sono rimati con rima baciata (AAA, BBB, CCC) a eccezione delle ultime due strofe.

