Una leva dell autista

: Il cambio (o cambio di velocità) è un componente meccanico che ha la funzione di modificare la caratteristica della coppia motrice di un motore, similmente ad un riduttore di velocità. Inoltre permette di selezionare di volta in volta un rapporto di trasmissione differente, a seconda della gamma di cui il cambio è dotato. Generalmente con il termine ci si riferisce al tipo comunemente presente sugli automezzi, cioè quello a scatola di ingranaggi: è grazie a questo dispositivo che è possibile "cambiare la marcia" di un veicolo a motore.

Italiano: Sostantivo: cambio ( approfondimento) m sing (pl.: cambi) . sostituzione di qualcosa con un'altra il cambio di contratto per la fornitura di energia elettrica non prevede la sostituzione del contatore.. (diritto) (economia) (commercio) (finanza) permuta di un oggetto o di un servizio con un altro. (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) componente meccanico per modulare la velocità di un motore termico cambio automatico: è il sistema automatico e non manuale per automobili.