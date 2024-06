Una infermità che immobilizza

: Per paralisi (dal greco paràlysis) si intende la perdita totale o parziale (nel primo caso si parla di paralisi propriamente detta o plegia - sebbene quest'ultima dizione, benché ampiamente utilizzata in clinica, non costituisca un vocabolo della lingua italiana, ma solo una desinenza in termini come tetraplegia, paraplegia, etc. -, mentre nel secondo caso si parla di paresi) non reversibile della funzione motoria di un organo, causata da lesione del nervo motore o da patologia di natura tossica, infiammatoria, o meccanico-traumatica del sistema nervoso o delle fibre muscolari.

Italiano: Sostantivo: paralisi ( approfondimento) f inv . (medicina) privazione dei movimenti e della sensibilità di parti del corpo. (senso figurato) completa interruzione di qualcosa. Sillabazione: pa | rà | li | si. Pronuncia: IPA: /pa'ralizi/ . Etimologia / Derivazione: dal latino paralysis dal greco pas ovvero "allentamento, rilassamento" . Sinonimi: (medicina) paresi, paraplegia, apoplessia.