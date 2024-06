Una inaudita stravaganza

: In psicologia, psichiatria e nel senso comune con il termine follia o pazzia si indica genericamente una condizione psichica che identifica una mancanza di adattamento, che il soggetto esibisce nei confronti della società, spesso in maniera anche non pienamente consapevole, tipicamente attraverso il suo comportamento, le relazioni interpersonali e stati psichici alterati ovvero considerati anormali fino a causare stati di sofferenza psicologica per il soggetto.

Italiano: Sostantivo: pazzia f sing (pl.: pazzie) . alterazione della mente che, differentemente dal delirio o dalla follia, conduce alla totale estraneità ad ogni forma di contatto con l'esterno, ossia al completo impedimento nella comunicazione pazzia o morte, qual è più forte.. Sillabazione: paz | zì | a. Etimologia / Derivazione: deriva da pazzo . Sinonimi: alienazione, demenza, follia, insania, psicopatia, squilibrio.