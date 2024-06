Una fissazione come la mania di grandezza

: Questo sistema di convinzioni si manifesta sovente nel contesto di capacità cognitive e razionali altrimenti integre. Si tratta, in sostanza, non di una sensazione di ansia o di paura, ma di disturbi di pensiero (giudizio distorto, sbagliato) di cui il paziente non ha coscienza. Per paranoia si intende una psicosi caratterizzata da un delirio cronico, basato su un sistema di convinzioni, principalmente a tema persecutorio, non corrispondenti alla realtà. La paranoia non è un disturbo d'ansia, bensì una psicosi.

Italiano: Sostantivo: paranoia ( approfondimento) f sing (pl.: paranoie) . (medicina) mania di grandezza e di persecuzione, che però lascia inalterate le restanti funzioni mentali. (per estensione) paura "portata" volontariamente all'eccesso. Sillabazione: pa | ra | nò | ia. Pronuncia: IPA: /para'nja/ . Etimologia / Derivazione: dal greco paa ovvero "follia", formato da paa- cioè "para" ossia "disordine, condizione anormale" e dalla radice ovvero "mente"; significa letteralmente "disordine della mente" .