Una faccenda da avvocati

: Causa – concetto filosofico Causalità naturale – nelle leggi di causa-effetto delle scienze naturalistiche Causa del contratto – nel diritto civile, elemento del contratto Causa – sinonimo di "azione legale".

Italiano: Sostantivo: causa ( approfondimento) (pl.: cause) . (filosofia) (fisica) ciò che è origine, ragione, motivo determinante di qualcosa. (diritto) contesa giuridica ha una causa in tribunale.. (politica) (religione) (senso figurato) (per estensione) in Italia generalmente intesa dai partiti della sinistra e/o dell'estrema sinistra, è il complesso di progetti e ideali civili politici, sociali, religiosi connessi con l'azione di sistemi e/o organismi istituzionali, anche giuridici, coordinati disse la politica: "Lottare per la causa".