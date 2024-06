Una delle prime auto italiane

: I brani in cui si può ascoltare lo scat sono di solito veloci e allegri, e non di rado esso viene utilizzato in chiave grottesca e caricaturale. Lo scat è un virtuosismo canoro nato nella musica jazz con l'imitazione vocale di strumenti musicali tramite la riproduzione di fraseggi simili a quelli strumentali. Non prevede l'uso di parole compiute, bensì di fonemi dal suono accattivante che il cantante utilizza in chiave ritmica oltre che melodica.

Inglese: Sostantivo: scat . (musica) scat. Italiano: Sostantivo: scat ( approfondimento) m sing . (forestierismo) (musica) imitazione di strumenti musicali con la voce, tipica della musica jazz. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: voce onomatopeica .