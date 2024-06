Una celebre lirica di Leopardi

: . Redatta a Pisa tra il 19 e il 20 aprile 1828, subito dopo Il risorgimento, venne poi trascritta in forma definitiva il 29 settembre e comparve nell'edizione dei Canti del 1831; come di consueto per il poeta di Recanati, il tema centrale è la distruzione delle speranze e delle illusioni giovanili. A Silvia è una delle più famose liriche composte da Giacomo Leopardi.

Italiano: Nome proprio: Silvia f sing (m: Silvio) . nome proprio di persona femminile. Sillabazione: Sìl | via. Pronuncia: IPA: /'silvja/ . Etimologia / Derivazione: forma femminile di Silvio, dal nome latino Silvia (vedi) . Termini correlati: Silvana.