Il trascinatore d una squadra

: Leader – persona di riferimento o al comando Leader – partner che guida il ballo in una danza di coppia Leader – in finanza e statistica: un asset il cui prezzo reagendo al mercato si muove più velocemente di altri (che presentano maggior ritardo o lag) Leader – canale di plasma caldo e fortemente conduttivo associato ad un processo di dielectric breakdown dentro un gas durante la formazione di una scarica elettrica.

Italiano: Aggettivo: leader m e f inv . che è al primo posto. Sostantivo: leader m e f sing . (forestierismo) (sport) capo di un gruppo di persone, di un'associazione, di una squadra sportiva etc Nelson Mandela è stato il leader storico del Sudafrica.. (per estensione) riconosciuto da più individui per qualità condivise; accetto come guida e/o consigliere in quella società comandarono anche pessimi leader.