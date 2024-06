Trascinano con le parole

: L'oratoria è l'arte del parlare in pubblico. In questi termini, l'oratoria appare avere un ambito di utilizzo più ristretto, dato che la retorica ha trovato applicazione anche nella scrittura e ha assunto una fisionomia sfumata, misurandosi in questa veste con altre discipline come linguistica, logica, filosofia del diritto e critica letteraria. Viene spesso confusa con la retorica, cioè l'arte del parlare e del persuadere con le parole.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: oratori m pl . plurale di oratorio. Sostantivo, forma flessa: oratori m pl . plurale di oratore. Sostantivo, forma flessa: oratori m pl . plurale di oratorio. Sillabazione: (aggettivo: plurale di oratorio) o |ra | tò | ri. (plurale di oratore) o | ra | tó | re. (sostantivo:plurale di oratorio) o | ra | tò | ri. Etimologia / Derivazione: vedi oratore .