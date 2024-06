La Soluzione ♚ La totale cecità per i colori La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MONOCROMATISMO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MONOCROMATISMO

Significato della soluzione per La totale cecita per i colori: Il termine acromatopsia indica l'incapacità totale di percepire qualunque colore (diversa quindi dal daltonismo, in cui i colori sono percepiti in modo alterato rispetto al normale). L'acromatopsia parziale viene chiamata discromatopsia. In base alla causa di questa incapacità, possiamo distinguere: acromatopsia congenita distrofia dei coni (acromatopsia degenerativa) acromatopsia cerebrale È importante notare che questi tre tipi di acromatopsia, pur avendo in comune la cecità ai colori, differiscono fra loro in modo sostanziale in quanto alle cause, agli altri sintomi cui sono associati, alla loro evoluzione nel tempo e soprattutto alle modalità più appropriate per favorire il massimo grado possibile di autonomia a chi ne è affetto.

Altre Definizioni con monocromatismo; totale; cecità; colori; Il totale in testa alla pagina; Rimozione totale di beni e oggetti da un luogo; Lo scrittore di Cecità; L arcangelo che guarì il biblico Tobia dalla cecità; Stonare nei colori; Lo è un libro con le tavole a colori;