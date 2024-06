Topolino da esperimento

: Usata inizialmente da Robert Koch e altri batteriologi, la cavia è diventata sinonimo di "animale di laboratorio". Nel lessico comune, infatti, si indica per estensione come cavia qualsiasi essere, anche umano, da esperimento. In ogni caso, nonostante questa comune accezione, nel XXI secolo la cavia è utilizzata in ricerca molto meno di altri roditori, quali topi e ratti, nei loro innumerevoli ceppi e modificazioni genetiche esistenti, sebbene resti un importante organismo modello, almeno dal punto di vista storico e per alcuni settori della ricerca attuale. La cavia domestica (Cavia porcellus Linnaeus 1758) o porcellino d'India è un roditore originario del Sudamerica.

Italiano: Sostantivo: cavia ( approfondimento) f sing (pl.: cavie) . (zoologia), (mammalogia) roditore appartenente al genere Cavia utilizzato per esperimenti in laboratorio, noto anche con il nome di porcellino d'India. (con iniziale maiuscola) genere appartenente all'ordine dei Roditori. persona o animale utilizzata per studi attraverso esperimenti scientifici. chi per primo compie un atto rischioso od incerto.