Tira cannonate in aria

: Un'arma contraerea (o arma contraerei) è un tipo di arma che dirige la sua offesa specificamente contro bersagli aerei. In questa voce sono presentate solo le armi realizzate specificamente per questo scopo, mentre le armi che hanno per compito principale l'impegno di bersagli terrestri (o navali), ma possono essere usate anche contro bersagli aerei (per esempio, la maggior parte delle mitragliatrici pesanti), non vengono trattate specificatamente.

Italiano: Sostantivo: antiaerea f sing (pl.: antiaeree) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: an | ti | a | è | re | a. Pronuncia: IPA: /antia'rea/ . Etimologia / Derivazione: deriva da antiaereo .