Un tipo di sci

: Il termine nella sua duplice accezione indica in senso stretto una specialità dell'arma di fanteria (in particolare fucilieri e mortaisti), e in senso lato l'intero Corpo degli Alpini, che nel corso degli anni ha gradualmente incluso tutte le analoghe specialità delle Armi di artiglieria, Genio e Trasmissioni, Corpo automobilistico, Sanità ecc. Gli Alpini sono le truppe da montagna altamente specializzate dell'Esercito Italiano, come lo erano per il Regio Esercito.

Italiano: Aggettivo: alpino ( approfondimento) m sing . (geografia) delle Alpi. (militare) che è attinente agli alpini. (estensione) della montagna. (geografia) di forme, processi, condizioni di vita legati ad ambienti di montagna. (antropologia) di razza, caratterizzata da testa larga e bassa, corpo tarchiato, statura media-bassa, diffusa principalmente nell' Europa centrale e occidentale. Sostantivo: alpino ( approfondimento) m sing (pl.