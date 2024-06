Timore di un male futuro

: La sua forma patologica costituisce i disturbi d’ansia. L'ansia è uno stato psichico di un individuo, prevalentemente cosciente, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura, relativa a uno stimolo ambientale specifico, associato a una mancata risposta di adattamento da parte dell'organismo in una determinata situazione che si esprime sotto forma di stress per l'individuo stesso.

Italiano: Sostantivo: ansia ( approfondimento) f sing (pl.: ansie) . (psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) sensazione di incertezza o paura causata da uno o più conflitti inconsci di fronte a qualcosa o qualcuno che viene identificato come pericoloso Quando il professore mi rivolse quella domanda complicata, fui preso dall'ansia di non essere in grado di rispondere correttamente..