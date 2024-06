Un tempo della partita di baseball

: Un inning, nel gioco del baseball, del softball e in quello del cricket, è ciascuna delle parti in cui è divisa una partita, in cui le due squadre si alternano in attacco e in difesa. .

Italiano: Sostantivo: inning ( approfondimento) m . (forestierismo) (sport) nel baseball e nel cricket, ciascuna delle riprese di una partita. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: Voce inglese .