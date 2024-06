Un tecnico sulla nave

: Il nome deriva dall'inventore italiano Guglielmo Marconi. È responsabile del funzionamento della strumentazione radio, delle telecomunicazioni e di tutti i servizi di comunicazione della nave e comunicazione tra base aeroportuale e aeroplano (pilota). Il marconista, detto anche radiotelegrafista, è l'operatore addetto alle comunicazioni radio sulle navi o sugli aeromobili. In tempi più recenti, l'attività del marconista, a bordo degli aerei, è stata rilevata e integrata con altre funzioni legate al volo dal tecnico di volo.

Italiano: Sostantivo: marconista m e f sing . addetto alle telecomunicazioni via radio. Sillabazione: mar | co | nìs | ta. Pronuncia: IPA: /marko'nista/ . Etimologia / Derivazione: da Guglielmo Marconi, premio Nobel italiano per la fisica (1909), inventore del sistema di telegrafia senza fili, base degli apparecchi radiofonici odierni . Sinonimi: radiotelegrafista. Termini correlati: marconi-.