Tagliare per primi il traguardo

: È stato l'unico film italiano in concorso al Festival di Cannes del 2009. Vincere è un film del 2009 diretto da Marco Bellocchio. La pellicola ha come principali interpreti Filippo Timi e Giovanna Mezzogiorno. È stato il film più premiato ai David di Donatello 2010, con otto premi su quindici candidature, fra cui quello per il miglior regista, ma non ha vinto quello per il miglior film, conquistato da L'uomo che verrà.

Italiano: Verbo: Transitivo: vincere (vai alla coniugazione) . (sport) arrivare primo in una gara vincere "per primo".. (militare) (politica) (sport) sconfiggere l'avversario disse: "abbiamo già vinto!" ...e così fu.. (senso figurato) riuscire in un'impresa sono state vinte molte barriere. vinse molte battaglie e raggiunse il traguardo della propria vita.. (per estensione) (senso figurato) uscire indenne lui ha vinto la sua malattia.