Un tagliando per benzina

: A differenza delle obbligazioni ordinarie, non prevede il pagamento periodico di interessi o le cosiddette cedole (in inglese coupon) e il suo rendimento è dato esclusivamente dalla differenza del costo al momento dell'acquisto e il suo valore nominale pagato alla scadenza. Una obbligazione zero-coupon, nota anche come obbligazione senza cedole, è un'obbligazione venduta sotto la pari il cui valore nominale viene ripagato al momento della maturità del titolo.

Italiano: Sostantivo: coupon m inv . (forestierismo) tagliando. (economia) cedola. (commercio) buono per ottenere prodotti o servizi (buoni pasti; buoni benzina ecc.). Sillabazione: cou | pon. Pronuncia: IPA: /ku.p~/ . Etimologia / Derivazione: dal francese couper ossia "tagliare" . Sinonimi: tagliando, scontrino, cedola, buono. talloncino, ticket. Parole derivate: scuponare, scuponato, zero coupon.