superficie misurata

: Come per le altre misure di natura geometrica, per la precisione si dovrebbe distinguere fra la regione bidimensionale (insieme di punti) e la sua area (valore numerico associato alla precedente). Spesso però nel parlare comune, ma anche in esposizioni scientifiche, il termine area e il termine superficie vengono usati indifferentemente. L'area è la misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno spazio, ovvero la misura dell'estensione di una superficie.

Italiano: Sostantivo: area ( approfondimento) f sing (pl.: aree) . spazio limitato di terra. (matematica) (geometria) (fisica) superficie piana compresa da un perimetro. misura di qualsiasi superficie piana. Sillabazione: à | rea. Pronuncia: IPA: /'area/ . Etimologia / Derivazione: dal latino area cioè aia . Sinonimi: parte, località regione, sezione, spazio, superficie, terreno, territorio, zona.