Un sugo per tagliatelle

: È tradizionalmente servito con le tagliatelle all'uovo (tagliatelle al ragù), ma è usato anche per condire altri tipi di pasta come le lasagne al forno (arricchito con la besciamella) e il tipico piatto povero del passato, la polenta. Il ragù bolognese (chiamato ragù per antonomasia a Bologna, ragó in bolognese) è un tipico ragù di carne tritata mista della cucina bolognese. Un uso comune fuori dall'Italia del ragù è come condimento per gli spaghetti, erroneamente chiamati "spaghetti alla bolognese", piuttosto diffusi nel Nord Europa e in Nord America.

Italiano: Sostantivo: ragù ( approfondimento) m inv . (gastronomia) sugo per pastasciutta, pasticci, sformati, ecc., ottenuta facendo rosolare e cuocere a fuoco lento con prosciutto, lardo, sale, pepe, battuto di cipolla e pomodori, un pezzo scelto o anche ritagli di carne di manzo. Sillabazione: ra | gù. Pronuncia: IPA: /ra'gu/ . Etimologia / Derivazione: dal francese ragoût derivazione di ragoûter cioè "stuzzicare l’appetito" che deriva da goût cioè "gusto" .