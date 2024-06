stravagante fantasia

: La Bizzarria (Citrus × aurantium + C. limon oppure Citrus ‘Bizzarria’) è una varietà molto rara di agrume dalle caratteristiche genetiche dell'arancio amaro ma con la peculiarità di produrre frutti sia dell'arancio amaro che del limone cedrato o addirittura frutti che presentano contemporaneamente entrambi gli aspetti ma partiti in modo irregolare. Si tratta di una chimera periclinale da innesto in cui si sono fuse le caratteristiche di entrambe le piante con conseguente mutazione gemmaria.

Italiano: Sostantivo: bizzarria f sing(pl.: bizzarrie) . l’essere stravagante. Sillabazione: biz | zar | rì | a. Pronuncia: IPA: /biddzar'ria/ . Etimologia / Derivazione: deriva da bizzarro . Sinonimi: stranezza, stravaganza, singolarità , stramberia. (nell'abbigliamento) originalità , eccentricità , estrosità . capriccio, estro, ghiribizzo, fantasia, grillo, fisima, fissazione. (antico) ira, collera.