La Soluzione ♚ Storico film di Rossellini La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PAISÀ .

Significato della soluzione per Storico film di rossellini: Paisà è stato candidato ai Premi Oscar 1950 per la migliore sceneggiatura originale ed è stato inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare, lista nata con lo scopo di segnalare "100 pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978". Seconda pellicola della Trilogia della guerra antifascista, è considerata una delle vette del cinema neorealista italiano. Girata con attori prevalentemente non professionisti, rievoca l'avanzata delle truppe alleate dalla Sicilia al Nord Italia attraverso sei episodi: Sicilia, Napoli, Roma, Firenze, Appennino Emiliano, Porto Tolle. Paisà è un film a episodi del 1946 diretto da Roberto Rossellini.

