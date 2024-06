Lo Stato con Maseru compreso nel Sudafrica

: Il Lesotho (AFI: /le'sto/), ufficialmente Regno del Lesotho (Muso oa Lesotho in sotho del sud, Kingdom of Lesotho in inglese, in passato noto anche come Basotholand o Basutoland, [l'st]), è uno stato dell'Africa meridionale, uno dei tre regni dell'Africa. È una enclave all'interno del territorio della Repubblica del Sudafrica ed è pertanto uno stato senza sbocco al mare; condivide il fatto di essere completamente circondato dal territorio di un altro solo stato con la Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino anche se, diversamente da questi, non è un microstato.

Italiano: Sostantivo: Lesotho ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) stato monarchico dell'Africa australe, con capitale Maseru, interamente circondato dal Sudafrica. [1]. . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Lesotho.