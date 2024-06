Spazio riservato all espositore

: .

Italiano: Sostantivo: stand m inv . durante esposizioni e fiere, spazio riservato. (per estensione) anche nei supermercati, sorta di piccolo banco di vendita di prodotti mono-marca. (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /'stnd/ . Etimologia / Derivazione: da stand, termine inglese per "stare (in piedi)" . Sinonimi: (di fiera campionaria, festa di partito) esposizione, bancone, banco, bancarella, chiosco.