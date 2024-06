Lo sono i passi sui marciapiedi

: Se il varco non ha dimensioni tali da consentire il passaggio di un veicolo oppure se l'area non è idonea allo stazionamento di un veicolo, l'ente proprietario della strada non rilascia l'autorizzazione. Un passo carrabile, a volte chiamato anche passo carraio, secondo il codice della strada italiano, è un accesso ad un'area laterale idonea alla circolazione e allo stazionamento di uno o più veicoli.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: carrabili . plurale di carrabile. Sillabazione: car | rà | bi | li. Etimologia / Derivazione: vedi carrabile.