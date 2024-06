Sono deleteri per il colesterolo

: Con il termine acidi grassi si indicano gli acidi monocarbossilici alifatici derivati o contenuti in forma esterificata in un grasso vegetale o animale, olio o cera. Sono, prevalentemente ma non esclusivamente, con una catena da 4 a 30 atomi di carbonio, in un numero pari, senza ramificazioni e aciclici (cioè costituiti da molecole che non presentano catene chiuse ad anello); possono essere saturi (se la loro molecola presenta solo legami singoli C-C) o insaturi (se presentano doppi legami C=C).

Italiano: Aggettivo, forma flessa: grassi m pl . plurale di grasso tutti i cibi consumati in quantità superiori al nostro fabbisogno sono immagazzinati sotto forma di grassi.. Sillabazione: gràs | si . Etimologia / Derivazione: vedi grasso. Sinonimi: (aggettivo) adiposi, appesantiti, corpulenti, grandi, grossi, lardosi, massicci, obesi, paffuti, pasciuti, pingui, tondi. oleosi, unti, untuosi.