Lo sono tè e camomilla

: A volte le foglie sono miscelate con spezie, erbe o essenze. L'uso e i cerimoniali del tè sono associati a differenti tradizioni rituali dell'Estremo Oriente, in parte rielaborati nella cerimonia dell'high tea. Il tè (con grafia meno corretta the o thè) è una bevanda originaria della civiltà cinese, consistente in un infuso o decotto ricavato dalle foglie della Camellia sinensis, una pianta legnosa che viene oggi coltivata in Cina, ma anche in Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, Sri Lanka, Giappone e Kenya.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: infusi m plur . maschile plurale di infuso. Sostantivo, forma flessa: infusi plur . plurale di infuso. Voce verbale: infusi . prima persona singolare dell'indicativo passato remoto di infondere. participio passato maschile plurale di infondere. Etimologia / Derivazione: (sostantivo, aggettivo) vedi infuso. (voce verbale) vedi infondere.