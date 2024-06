Sono bianche quelle di Dover sulla Manica

: Le Scogliere di Moher (Aillte an Mhathair, che significa "scogliere della rovina", in gaelico irlandese e, spesso non tradotto, Cliffs of Moher in inglese) sono impressionanti e suggestive scogliere a picco sul mare situate vicino al villaggio di Doolin sulla costa occidentale del Clare, contea della Repubblica d'Irlanda. Meta turistica celebre in tutto il mondo, è uno dei luoghi più visitati dell'isola d'Irlanda.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: scogliere f pl . plurale di scogliera. Sillabazione: sco | gliè | re. Etimologia / Derivazione: vedi scogliera .